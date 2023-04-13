Подсолнечное или оливковое? Названо самое полезное растительное масло

Врач рассказала, какое растительное масло нужно постоянно использовать в рационе, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Растительное масло является источником ненасыщенных жирных кислот омега-3, 6 и 9. Они защищают сосуды от образования бляшек, снижая риски развития атеросклероза. Растительные масла также содержат большое количество жирорастворимых витаминов A, E и D, необходимых для здоровья всего организма.

Гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева назвала самое полезное масло. И это, по мнению доктора, подсолнечное масло. Врач рассказала "Доктору Питеру" о том, что для жарки лучше покупать рафинированное подсолнечное масло, очищенное от веществ, которые при нагреве могут окисляться и выделять канцерогены. Нерафинированное масло больше подойдет для заправки салатов и приготовления соусов.

Оливковое масло также в приоритете, кроме жирных кислот оно богато олеиновой кислотой, которая способствует усвоению жиров в организме. В состав продукта входит большое количество витамина Е, который помогает противостоять старению. Витамин К регулирует свертываемость крови в организме и улучшает усвоение кальция.

Продукт стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и дает легкий желчегонный эффект, благодаря чему его полезно включать в рацион при желчнокаменной болезни. Чтобы получить максимум пользы, лучше использовать масло с пометкой Extra Virgin - первого холодного отжима.

В магазинах представлена широкая линейка растительных масел. Помогут разнообразить рацион и придадут привычным блюдам новые вкусовые нотки - кукурузное, льняное, рапсовое, рыжиковое масло. Выбор за вами.