Рецепт вкусной запеканки из баклажанов в духовке

Запеканка из баклажанов в духовке - вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить к столу. Спелые овощи с пикантным сыром, запеченные с чесноком до румяной корочки - альтернатива мясному угощению. Подавать блюдо можно и как гарнир, и как самостоятельное второе.

Необходимые ингредиенты:

баклажаны - 300 г;

томаты - 200 г;

чеснок - 1 зубчик;

брынза - 100 г;

растительное масло - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления запеканки из баклажанов в духовке:

Подготовить необходимые ингредиенты. Духовку включить разогреваться до 200°С.

Помыть томат и нарезать его полукольцами.

Баклажаны нарезать тонкими кольцами, чтобы они успели полностью размягчиться за время приготовления. Ширина рекомендуется не более трех миллиметров. Если баклажаны плотные - перед запеканием их нужно подержать в кипятке пару минут, после чего на минуту-две опустить в ледяную воду или обжарить с двух сторон на сковороде.

Очистить зубчик чеснока и мелко нарезать.

Брынзу размять до состояния крупной крошки при помощи вилки.

В форму для запекания, предварительно смазанную подсолнечным маслом, рядами выложить овощи и сыр. Сначала баклажаны, затем помидоры, немного брынзы и чеснока. Чередовать, пока не закончатся ингредиенты. Добавить соли и черного молотого перца по вкусу. Полить небольшим количеством подсолнечного масла.

Переместить форму для запекания в предварительно разогретую до 200°С духовку. Выпекать до готовности, примерно 30 минут. Овощи должны получиться мягкими, с красивой поджаристой корочкой.

Готовое блюдо можно подавать к столу. Запеканка из баклажанов подойдет для легкого ужина в качестве основного блюда.

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