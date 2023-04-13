Рецепт вкусной запеканки из баклажанов в духовке
Запеканка из баклажанов в духовке - вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить к столу. Спелые овощи с пикантным сыром, запеченные с чесноком до румяной корочки - альтернатива мясному угощению. Подавать блюдо можно и как гарнир, и как самостоятельное второе.
Необходимые ингредиенты:
баклажаны - 300 г;
томаты - 200 г;
чеснок - 1 зубчик;
брынза - 100 г;
растительное масло - 3 ст. л.;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Способ приготовления запеканки из баклажанов в духовке:
Подготовить необходимые ингредиенты. Духовку включить разогреваться до 200°С.
Помыть томат и нарезать его полукольцами.
Баклажаны нарезать тонкими кольцами, чтобы они успели полностью размягчиться за время приготовления. Ширина рекомендуется не более трех миллиметров. Если баклажаны плотные - перед запеканием их нужно подержать в кипятке пару минут, после чего на минуту-две опустить в ледяную воду или обжарить с двух сторон на сковороде.
Очистить зубчик чеснока и мелко нарезать.
Брынзу размять до состояния крупной крошки при помощи вилки.
В форму для запекания, предварительно смазанную подсолнечным маслом, рядами выложить овощи и сыр. Сначала баклажаны, затем помидоры, немного брынзы и чеснока. Чередовать, пока не закончатся ингредиенты. Добавить соли и черного молотого перца по вкусу. Полить небольшим количеством подсолнечного масла.
Переместить форму для запекания в предварительно разогретую до 200°С духовку. Выпекать до готовности, примерно 30 минут. Овощи должны получиться мягкими, с красивой поджаристой корочкой.
Готовое блюдо можно подавать к столу. Запеканка из баклажанов подойдет для легкого ужина в качестве основного блюда.
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