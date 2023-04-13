"Нежный, сочный и румяный": Цыпленок табака

Day.Az представляет рецепт нежного, сочного и румяного цыпленка табака от шеф повара ресторана "Анадолу".

Ингредиенты:

500-600 г цыпленка;

70-80 мл растительного масла;

30 г сливочного масла;

три-четыре зубчика чеснока;

черный перец и соль.

Приготовление:

1. Промойте и просушите цыпленка. Подготовьте его, как показано на видео.

2. Приготовьте маринад. Смешайте воду, соль, растительное масло и черный перец. Промажьте им цыпленка. Накройте миску с цыпленком пищевой пленкой и отставьте на два - три часа. Он должен хорошо промариноваться.

3. Приготовьте чесночную заправку. Очистите три-четыре зубчика чеснока, добавьте к нему растительное масло и пробейте все блендером.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите на нее цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз). Установите среднюю температуру и жарьте пять - шесть минут с одной стороны, до золотистой корочки, и с другой стороны шесть - семь минут.

5. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез в грудной части. Если выделяется светлый сок - значит, он готов. Полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты.

7. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте цыпленка еще одну - две минуты с обеих сторон, не снимая груз (кастрюлю с водой).

Готово!

Приятного аппетита!