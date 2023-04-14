Врач назвала самый вредный вид шоколада

Наиболее вредный вид шоколада - белый, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с изданием "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

"В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, актиоксиданты и другие вещества. Кроме того, в белом шоколаде очень много непонятных добавок", - объяснила диетолог Дианова, добавив, что стоит отказаться от покупки шоколада, если его состав на этикетке занимает больше двух строчек, так как в противном случае продукт вероятнее всего содержит малополезные добавки.