Почему нужно есть семечки, орехи и сухофрукты

И сухофрукты, и семечки, и орехи входят в состав средиземноморской диеты. Этот вариант питания при этом считается самым здоровым в мире. О полезных свойствах названных продуктов - в материале.

Автор статьи отмечает, что орехи, семечки и сухофрукты обладают шестью полезными для организма человека свойствами.

1. Входят в список продуктов с низким гликемическим индексом. Например, это арахис, фундук, грецкий орех, миндаль, семена подсолнечника, тыквы. Это означает, что они не вызывают резкого повышения глюкозы в крови и выработки инсулина.

2. Богаты омега-3, омега-6, омега-9. Благодаря данным продуктам худеющим легче контролировать свой вес, поскольку семечки, орехи, сухофрукты имеют различные витамины, минералы, фитонутриенты, клетчатку. Кроме того, эти продукты увеличивают продолжительность жизни.

3. Содержат высококачественный растительный белок. К примеру, в 100 граммах семечек, орехов и сухофруктов вместе содержится 10-25 граммов растительного белка в среднем. А если их есть со злаками, то даже не понадобится животный белок. Также благодаря аминокислоте "аргинин", которая содержится в семечках, сухофруктах, орехах, снижает холестерин, давление и препятствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Имеют достаточное количество клетчатки. Благодаря этому человек перестаёт страдать от запоров.

5. Содержат мало натрия и много железа. Также орехи, сухофрукты и семечки богаты витаминами группы B, витамином Е. Всё это помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии.

6. Уменьшают вероятность развития рака. Всё это благодаря таким веществам, как полифенолы, фитостеролы, фитиновая кислота. Ещё предотвращают опухоли аргинин и селен, а витамин Е действует на организм как антиоксидант.

Специалисты рекомендуют в день съедать 50-100 граммов смеси орехов, сухофруктов и семечек (в зависимости от веса человека).

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