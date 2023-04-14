Обычный борщ превратится в кулинарный шедевр после одной хитрости

Опытные домохозяйки поделились важным приемом при приготовлении блюда

У многих кулинаров-любителей есть свой личный коронный рецепт борща. Однако опытные домохозяйки рассказали, что есть способ, благодаря которому обыденное блюдо превратится в настоящий шедевр. Весь секрет заключается в правильно приготовленной зажарке.

Отмечается, что именно неправильно приготовленные овощи могут испортить вкус всего блюда. Поэтому чтобы борщ всегда получался густым, насыщенным и вкусным, нужно обратить внимание на то, как будет сделана зажарка.

Во-первых, чтобы лук, морковь, свекла и другие ингредиенты сохранили свой вкус и насыщенный цвет, не нужно накрывать сковородку крышкой. Из-за этого овощи могут потускнеть, а значит блюдо будет не таким ярким.

Во-вторых, если борщ готовится на мясном бульоне, то стоит выбирать для зажарки сливочное масло. Диетический вариант супа можно приготовить на подсолнечном продукте.

Также, чтобы придать блюду характерную для него кислинку, опытные домохозяйки рекомендуют влить влить в пассированные овощи чайную ложку уксуса или лимонного сока. Эта добавка сохранит насыщенный бордовый оттенок всего блюда.

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