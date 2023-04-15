Врач назвала особенности весеннего рациона

Нутрициолог Анна Макарова рассказала, что с наступлением весны можно внести корректировки в привычный рацион, например, добавить больше овощей и фруктов. При этом специального меню для того или иного времени года не существует. Особенности сезонного рациона врач назвала в интервью для агентства "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в холодный период организм нуждается в большем количестве энергии для поддержания тепла. Но с наступлением более теплых и светлых дней наш организм самостоятельно начинает тяготеть к более легкой пище.

"Это обусловлено тем, что уходит необходимость согревать себя с помощью калорийной еды. Вместо мяса нам больше хочется выбрать рыбу, а вместо наваристого супа - более легкие овощные или холодные варианты", - объяснила Макарова.

Весной врач порекомендовала включить в свой рацион больше разнообразных сезонных овощей, фруктов и ягод, чтобы вдоволь запастись витаминами. Фрукты и овощи нужно выбирать разных цветов. Так организм получит все разнообразие полезных веществ, отметила нутрициолог.

Также не стоит забывать о важном правиле: половину тарелки в каждый прием пищи должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, заключила Макарова.