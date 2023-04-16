Кондитер высказалась о тортах из рыбы и колбасы

О тортах из сыра, рыбы и колбасы высказалась в беседе с "Мослентой" кондитер Евгения Волошина. Она назвала их "хорошим трендом", передает Day.Az.

"Сегодня торт - это уже не только сладость. Например, для меня он вообще не про сахар. Я скорее смотрю на него как на предмет искусства", - заявила Волошина.

В наше время, по словам кондитера, можно найти в продаже мясные и рыбные торты, торты из колбасы, паштета, сыра - практически из чего угодно.

"Самое главное - чтобы на торт было приятно смотреть. Им нужно любоваться, но при этом понимать, что его можно разрезать и съесть", - отметила собеседница "Мосленты".

Несладкие торты - очень хороший тренд, но пока его нельзя назвать постоянным, он рассчитан на праздничные дни и на определенную аудиторию, добавила кондитер.