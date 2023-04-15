Почему поздний завтрак ведёт к ожирению

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о вреде неправильного врмени завтрака.

По словам врача, завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения. Это важно, так как утренний приём пищи настраивает метаболизм на весь день. А на фоне хорошего обмена веществ организм лучше распределяет энергию, которую получает из пищи.

Если режим завтрака нарушен, начинается набор веса, который сложно контролировать. Это происходит потому, что организм накапливает энергию и скорость обмена веществ падает и будет низкой весь день.

Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнёт экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придётся постараться, чтобы не прибавить в весе за день.

Источник