Имбирь и японский хрен васаби оказались эффективными средствами от пищевого отравления

Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт многопрофильного медицинского центра "Медскан" Антонина Леонтьева объяснила пользу пасты васаби и имбиря, который подают к суши и роллам в маринованном виде, профилактикой пищевого отравления.

Отравиться в случае употребления таких блюд можно из-за содержания в них сырой рыбы. Потому что сырая рыба может быть заражена личинками паразитов, патогенами, в ней могут содержаться токсины.

Васаби полезна содержанием изотиоцианатов, обладающих нейтрализующим действием . Но сложность васаби в том, что приготовлена приправа должна быть по традиционному рецепту из корня эвтремы японской, или японского хрена, как ещё называют это растение.

Имбирь используется для борьбы с бактериями, вирусами, может уничтожать даже личинки паразитов и обладает антиоксидантными свойствами. К тому же имбирь стимулирует пищеварение.

Однако Леонтьева подчеркнула, что гарантированное отсутствие неприятных последствий - соблюдение санитарных норм. По словам врача, рыбу необходимо заморозить и выдержать при минимальной температуре как минимум неделю, а после этого провести гигиеническую обработку.

"Если отравление всё же произошло, необходимо немедленно промыть желудок, выпив большое количество слабого раствора марганцовки или обычной воды, или вызвать рвоту. После этого следует принимать сорбенты, а при повышении температуры тела - жаропонижающие средства. Важно также не забывать пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма", - сказала Леонтьева.

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