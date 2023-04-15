5 самых вредных для мозга продуктов

Ряд продуктов негативно влияет на мыслительные способности и в целом на здоровье головного мозга. Их перечислил в статье Al Arabiya доктор Ума Найду.

Преподаватель Гарвардской медицинской школы, психиатр Ума Найду составила подборку пяти продуктов, от которых лучше всего отказаться, чтобы сохранить мозг в здоровом состоянии до самой старости. Согласно научным исследованиям, при полном отказе от перечисленных ниже видов пищи или при сокращении её потребления можно снизить риск развития деменции.

Добавленный сахар. Если ежедневно употреблять много сахара, то уровень глюкозы в мозге тоже повысится. А это, как показывают исследования, ухудшит память и снизит пластичность гиппокампа. Американская кардиологическая ассоциация также отмечает, что мужчинам лучше не есть в день более 36 граммов сахара, а женщинам - более 25 граммов.

Жареные блюда. Научные исследования подтверждают, что большое количество жареной пищи в рационе снижает способность к обучению и повышает риск возникновения депрессии.

Углеводы, значительно повышающие уровень глюкозы в крови. Продукты, богатые углеводами и крахмалом, усваиваются организмом точно так же, как сахар. То есть они могут увеличить вероятность возникновения депрессии, но при этом важно понимать, что к ним относятся продукты с высоким содержанием сахара: например, белый хлеб, картофель, белый рис.

Алкогольные напитки. Как отмечает Ума Найду, употребление алкоголя повышает уровень стресса и лишь усиливает "мозговой туман".

Нитраты. Такие вещества увеличивают риск развития депрессии и влияют на кишечную микрофлору таким образом, что у человека может возникнуть биполярное расстройство.

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