Посетители Starbucks заявили, что напиток с оливковым маслом вызывает проблемы с желудком

Клиенты Starbucks не оценили новый кофейный напиток с добавлением оливкового масла, заявив, что он плохо отражается на работе желудка. Об этом пишет New York Post, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сеть кофеен запустила линию кофейных напитков Oleato с оливковым маслом Partanna extra virgin в Милане в феврале. В марте напитки поступили в продажу в США.

В их число входит кофе-латте Oleato, приготовленный из светлого эспрессо, настоянного на оливковом масле экстра-класса, сваренного на овсяном молоке; эспрессо со льдом Oleato, в котором чувствуются нотки лесного ореха, эспрессо, овсяного молока и оливкового масла; а также колд брю, приготовленный из оливкового масла экстра-класса, молочной пены и холодной заварки.

Басиста Starbucks написал в Reddit: "Половина команды попробовала его [напиток] вчера, и для нескольких человек это закончилось тем, что им потребовалось сходить в туалет, если вы понимаете, о чем я. Я, честно говоря, боюсь пробовать его, потому что у меня уже есть проблемы с желудком/кишечником".

Другие пользователи написали, что у них был аналогичный опыт с латте, эспрессо и холодными напитками с оливковым маслом.

"Я пробовал их, и, если честно, после их употребления меня просто тошнило. Как будто у меня совсем не было аппетита после этого, и это было единственное, что я съел за весь день", - написал один из клиентов Starbucks.