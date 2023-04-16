Дженнифер Лопес выпустила авторские коктейли Delola

Знаменитая актриса Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) создала компанию по производству авторских алкогольных коктейлей The House of Delola, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Оригинальные напитки премиум-класса, разработанные совместно с миксологом Линетт Марреро, содержат спиртовую основу и сделаны из натуральных растительных компонентов. Коктейль Bella Berry Spritz приготовлен из ягод, гибискуса и водки; Paloma Rosa Spritz сделан из спелого сочного грейпфрута, цветов бузины и текилы; L'Orange Spritz - из апельсина, маракуйи и травяного ликера амаро.

Каждый напиток разлит в красивую стеклянную бутылку и готов к употреблению, достаточно налить в бокал, добавить лёд и наслаждаться вкусом.

Компания запустилась в США и в ближайшие годы планирует расшириться по всему миру.