Дженнифер Лопес выпустила авторские коктейли Delola
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Знаменитая актриса Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) создала компанию по производству авторских алкогольных коктейлей The House of Delola, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Оригинальные напитки премиум-класса, разработанные совместно с миксологом Линетт Марреро, содержат спиртовую основу и сделаны из натуральных растительных компонентов. Коктейль Bella Berry Spritz приготовлен из ягод, гибискуса и водки; Paloma Rosa Spritz сделан из спелого сочного грейпфрута, цветов бузины и текилы; L'Orange Spritz - из апельсина, маракуйи и травяного ликера амаро.

Каждый напиток разлит в красивую стеклянную бутылку и готов к употреблению, достаточно налить в бокал, добавить лёд и наслаждаться вкусом.

Компания запустилась в США и в ближайшие годы планирует расшириться по всему миру.