В ресторанах Нью-Йорка начали запрещать снимать блюда со вспышкой

В ресторанах Нью-Йорка развернулась борьба с блогерами, которые снимают блюда, используя вспышку. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, одна из интернет-инфлюэнсеров, пишущих о ресторанах, пожаловалась изданию на возмущение со стороны клиента одного из заведений, когда она решила снять блюдо на видео со светодиодной подсветкой.

"Он кричал "хватит, хватит" на фоне видео, которое я снимала", - рассказала 26-летняя Морган Раум, ведущая канал @ToooMuchFood.

По словам девушки, она была шокирована, поскольку обычно на блогеров в ресторанах не кричат.

О критике со стороны руководства и менеджмента другого ресторана изданию рассказала ведущая канала Food Network Дженн Бэк, у которой есть аккаунт @Jennerous_Eats.

"Посетители пожаловались на то, что мы используем свет. К нам подошли менеджеры и сказали: "Вам нельзя пользоваться подсветкой". Я говорю: "А как же я тогда буду снимать?" А они сказали: "Обходитесь тем, что есть", - рассказала журналистка.

При этом многие рестораны уже ввели специальные правила, письменно запрещающие гостям пользоваться вспышкой либо вообще фотографировать еду.