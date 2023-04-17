Как экономно использовать очистки от овощей: 4 простых совета на любой случай
Чипсы, топпинги, оладьи и бульон - это далеко не полный список блюд, которые можно приготовить из овощных очистков, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Для экономных и ответственных кулинаров на кухне нет ничего лишнего. Даже овощные очистки можно использовать с умом.
Вообще, не все овощи нужно чистить от шкурки перед готовкой. Некоторые овощи, особенно молодые, достаточно поскрести ножом, чтобы снять верхний слой - это экономит и время, и усилия, и сами овощи. Считается, что чистить не обязательно:
- свеклу,
- морковь,
- молодой и бейби-картофель,
- топинамбур,
- репу,
- корень сельдерея,
- брюкву,
- пастернак.
Овощные очистки, впрочем, тоже можно пустить на пользу. Вот 4 идеи, как с ними поступить.
1. Сделайте овощные чипсы
Шкурки от картофеля и других овощей очень просто превратить в легкую закуску или добавку к супам, пастам и рагу. Для этого только что срезанные шкурки нужно всего лишь:
- высушить на противне 10 минут,
- добавить соль и растительное масло,
- запечь в духовке при 180 градусах в течение 10-20 минут, или во фритюрнице 5-8 минут,
- добавить для вкуса щепотку соли и специй.
2. Превратите шкурки в крошку
Если вашим блюдам не подходят украшения в виде чипсов, из овощных очистков можно сделать крошки. Для этого нужно порезать шкурки и перемолоть их блендером вместе с орехами и специями. Получившейся смесью можно посыпать запеканки или запеченную рыбу вместо панировочных сухарей или хлебных крошек.
3. Приготовьте овощной бульон
Вместо того, чтобы выбрасывать хвостики, шкурки и очистки от овощей, соберите их в пакет и храните в морозильной камере. Когда кусочков будет достаточно, сварите из них бульон. Овощной бульон можно использовать как основу для соусов и супов, а также тушить в нем гарниры, мясо и рагу.
4. Испеките овощные оладьи
Рецепты овощных оладьев легко найти в кухнях мира. Например, индийская закуска пакора делается именно из теста и овощных очистков.
Взбейте муку и яйца, добавьте специи и соль, залейте получившимся тестом мелко нарезанные овощные очистки и обжарьте маленькие оладьи в растительном масле с двух сторон на сковороде. Подавать можно со сметаной или несладким йогуртом.
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