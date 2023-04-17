Чипсы, топпинги, оладьи и бульон - это далеко не полный список блюд, которые можно приготовить из овощных очистков, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Для экономных и ответственных кулинаров на кухне нет ничего лишнего. Даже овощные очистки можно использовать с умом.

Вообще, не все овощи нужно чистить от шкурки перед готовкой. Некоторые овощи, особенно молодые, достаточно поскрести ножом, чтобы снять верхний слой - это экономит и время, и усилия, и сами овощи. Считается, что чистить не обязательно:

свеклу,

морковь,

молодой и бейби-картофель,

топинамбур,

репу,

корень сельдерея,

брюкву,

пастернак.

Овощные очистки, впрочем, тоже можно пустить на пользу. Вот 4 идеи, как с ними поступить.

1. Сделайте овощные чипсы

Шкурки от картофеля и других овощей очень просто превратить в легкую закуску или добавку к супам, пастам и рагу. Для этого только что срезанные шкурки нужно всего лишь:

высушить на противне 10 минут,

добавить соль и растительное масло,

запечь в духовке при 180 градусах в течение 10-20 минут, или во фритюрнице 5-8 минут,

добавить для вкуса щепотку соли и специй.

2. Превратите шкурки в крошку

Если вашим блюдам не подходят украшения в виде чипсов, из овощных очистков можно сделать крошки. Для этого нужно порезать шкурки и перемолоть их блендером вместе с орехами и специями. Получившейся смесью можно посыпать запеканки или запеченную рыбу вместо панировочных сухарей или хлебных крошек.

3. Приготовьте овощной бульон

Вместо того, чтобы выбрасывать хвостики, шкурки и очистки от овощей, соберите их в пакет и храните в морозильной камере. Когда кусочков будет достаточно, сварите из них бульон. Овощной бульон можно использовать как основу для соусов и супов, а также тушить в нем гарниры, мясо и рагу.

4. Испеките овощные оладьи

Рецепты овощных оладьев легко найти в кухнях мира. Например, индийская закуска пакора делается именно из теста и овощных очистков.

Взбейте муку и яйца, добавьте специи и соль, залейте получившимся тестом мелко нарезанные овощные очистки и обжарьте маленькие оладьи в растительном масле с двух сторон на сковороде. Подавать можно со сметаной или несладким йогуртом.