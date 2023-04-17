Кебаб из консервированного тунца - Неожиданный рецепт
Кебаб запекается в духовке и готовится очень просто из самых доступных продуктов.
Насколько просто - настолько и вкусно. Кулинарный блогер Ариэль Бен-Хамо ("Барили") предлагает рецепт из доступных продуктов. Обычный консервированный тунец (на иврите - туна) превращается в насыщенное белками, но лишенное глютена блюдо.
Ингредиенты (на 20 кебабов):
• 2 упаковки консервированного тунца (туна)
• полпучка мелко нарезанной петрушки
• полпучка мелко нарезанного кинзы (кусбара)
• 1 небольшая луковица, натертая
• 1 яйцо
• цедра с одного лимона
• 0,5 ч. л. соли
• 0,5 ч. л. перца
• оливковое масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Сцеживаем жидкость/масло с тунца. Выкладываем все ингредиенты в миску, хорошо перемешиваем до получения однородной смеси. Рекомендуется (необязательно) поставить смесь в холодильник на час.
2. Руками формуем котлетки в виде кебаба и выкладываем их на противень, покрытый смазанной маслом пергаментной бумагой.
3. Запекаем 15-20 минут в заранее разогретой до 220 градусов духовке в режиме турбо, пока цвет котлеток не станет золотистым.
4. Подаем с зеленым салатом.
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