Кебаб из консервированного тунца

Кебаб запекается в духовке и готовится очень просто из самых доступных продуктов.

Насколько просто - настолько и вкусно. Кулинарный блогер Ариэль Бен-Хамо ("Барили") предлагает рецепт из доступных продуктов. Обычный консервированный тунец (на иврите - туна) превращается в насыщенное белками, но лишенное глютена блюдо.

Ингредиенты (на 20 кебабов):

• 2 упаковки консервированного тунца (туна)

• полпучка мелко нарезанной петрушки

• полпучка мелко нарезанного кинзы (кусбара)

• 1 небольшая луковица, натертая

• 1 яйцо

• цедра с одного лимона

• 0,5 ч. л. соли

• 0,5 ч. л. перца

• оливковое масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Сцеживаем жидкость/масло с тунца. Выкладываем все ингредиенты в миску, хорошо перемешиваем до получения однородной смеси. Рекомендуется (необязательно) поставить смесь в холодильник на час.

2. Руками формуем котлетки в виде кебаба и выкладываем их на противень, покрытый смазанной маслом пергаментной бумагой.

3. Запекаем 15-20 минут в заранее разогретой до 220 градусов духовке в режиме турбо, пока цвет котлеток не станет золотистым.

4. Подаем с зеленым салатом.

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