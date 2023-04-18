История американо: что это за напиток и почему итальянцы называют его грязной водой

Для большинства людей американо - это стандартный напиток, приготовленный с помощью кофемашины. Его может сделать любой бариста. Однако у американо есть своя история: она связана со Второй мировой войной, итальянцами и ностальгией по родине, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В Италии в меню кофеен можно встретить caffe Americano, дословно это переводится как "американский кофе". Это не удивительный маркетинг, а результат хода исторических событий.

Американо: кофе военного времени

Когда американские солдаты оказались в Италии во время Второй мировой, они столкнулись с большой проблемой. Им не нравился итальянский кофе, они привыкли к совсем другому вкусу.

Большинство американцев предпочитали напиток, приготовленный методом капельного заваривания: горячую воду выливали на молотые кофейные зерна и оставляли медленно капать в чашку. В итоге получался кофе с мягким вкусом, в который они любили добавлять немного молока.

Приключения американо в Италии

В Италии выбор был, в основном, между капучино и эспрессо. Эспрессо получался из одной или двух порций очень крепкого черного кофе. Его нужно было пить без добавления молока. Кроме того, итальянцы часто добавляли в свой кофе сахар, чтобы убрать горечь.

Более мягкой альтернативой был капучино. Его делали, добавляя пенистое горячее молоко в чашку крепкого эспрессо. Но было всё равно "не то".

Итальянские бариста придумали, как решить проблему, и стали подавать к эспрессо чашку горячей воды или разбавлять напиток сразу водой из кофемашины. Со временем делать "американо" стало популярным, а эспрессо начали подавать в большой чашке - для удобства.

Почему итальянцы называют американо "грязной водой"

Кофе, сделанный капельным методом, отличается от разбавленного горячей водой эспрессо. Известно, что итальянцы называют американо уничижительно "грязной водой".

Пить американо сегодня специалисты кофейной отрасли считают странным. В некоторых кофейнях предпочитают подавать отдельно кофе и воду, чтобы гость сам мог разбавить напиток, и вводят в меню альтернативные способы заваривания. Но любителей американо от этого меньше не становится.

Рецепт американо в турке

Для приготовления американо в турке нужно:

кофе молотый, 2 чайных ложки

50 мл воды + еще 150 мл

1. Нужно как следует прогреть турку, поэтому стоит поставить ее на огонь на 15-20 секунд.

2. Затем засыпать кофе, налить 50 мл воды и тщательно все перемешать.

3. Сварить напиток на медленном огне. В процессе варки перемешивать его не нужно.

4. Снять емкость с плиты сразу, как только образовавшаяся на поверхности пенка завернется и начнет подниматься вверх. Нельзя допустить, чтобы напиток перекипел, поскольку это приведет к выпариванию активных ароматических компонентов.

5. Снять кофе с огня, ждем, пока осядет пена - а затем снова повторить нагревание.

6. В классической версии приготовление выполняется следующим образом: нужно взять большую чашку и ополоснуть ее кипятком (чтобы нагреть стенки).

7. Затем налить 150 мл воды, разогретой до 96 ℃. Для этого нужно вскипятить чайник, а затем, не поднимая крышку, дайте ему постоять в течение пары минут.

В итальянской версии не воду добавляют в кофе, а наоборот - сваренный напиток разбавляют водой. Так вкус американо становится еще более мягким, горчинка практически исчезает. Однако красивую пену, образовавшуюся во время варки, сохранить не удается.