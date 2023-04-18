Что произойдёт с организмом, если исключить говядину

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных свойствах говядины. По ее словам, это мясо необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином.

Говядина, а особенно телятина - это лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и анемией. Она содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов и волос.

Рыль считает, что говядина также способствует выработке мужского гормона тестостерона, который помогает поддерживать здоровье и молодость мужчин. Более того, в этом виде мяса содержится много белка и мало жира, что идеально подходит для наращивания мышечной массы и похудения.

Также она рассказала, что этот продукт особенно полезен людям с сахарным диабетом. Говядина - источник витаминов группы В, они необходимы для работы нервной системы и иммунитета. Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета.

Источник