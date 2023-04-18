Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек

Предлагаем рецепт вкусной закуски, которая будет отличной альтернативой традиционным котлетам и приятно удивит ваших гостей и близких. Для приготовления этого блюда нам понадобятся всего лишь пять ингредиентов, а рецепт очень простой и быстрый.

Ингредиенты:

Крабовые палочки - 400 грамм

Панировочные сухари - 50 грамм

Яйца - 2 штуки

Мука - 4 столовые ложки

Майонез и специи на ваш выбор

Рецепт:

Начнем с измельчения крабовых палочек на терке. Затем поместите их в отдельную тарелку и добавьте яйцо, муку, майонез и специи по вашему вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

В другой миске взбейте второе яйцо.

Для панировки понадобится еще одна посуда. Приготовьте ее заранее.

Сформируйте котлеты произвольной формы из крабового "фарша". Затем обмакните каждую котлету во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите котлеты на сковороду и обжаривайте их по 5 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.

Готово! Теперь можно подавать закуску на стол. Ее можно подавать как горячую, так и холодную. Уверены, что эта закуска будет вкусной и оригинальной альтернативой традиционным котлетам.

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