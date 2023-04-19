7 продуктов, которые помогут при стрессе и плохом настроении

Часто испытываете стресс, тревогу или у вас депрессия? Некоторые продукты помогают справиться с этими состояниями. Конечно, они не заменят визита к врачу - но как минимум могут немного улучшить общее состояние. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, какие продукты помогут при стрессе и плохом настроении.

Травяной чай

Зеленый чай из-за содержания кофеина пить перед сном не стоит.

Выпить чашку теплого чая - один из способов почувствовать себя спокойнее, а если это еще и травяной чай, то к этому добавится благотворное действие трав. Лучшим выбором станут чаи с лавандой, мелиссой, мятой и ромашкой. Если вам нужен особенно выраженный седативный эффект, то заварите пустырник или валериану. Не стоит пить такие чаи во время беременности и грудного вскармливания.

Авокадо

Авокадо - один из самых полезных фруктов.

Полезные незаменимые жирные кислоты омега-3, которые в большом количестве есть в авокадо, уменьшают стресс и тревогу, улучшают концентрацию внимания и настроение.

Помимо жиров, в авокадо много клетчатки, витаминов и необходимых питательных веществ. Исследование, которое было опубликовано в январе 2013 года в журнале Nutrition Journal, показало, что авокадо связано с улучшением качества питания в целом и уровнем потребления питательных веществ в частности, а также с более низким риском метаболического синдрома. Это группа состояний, среди которых высокое кровяное давление и ожирение. Конечно, не стоит питаться только авокадо целыми днями. Но комплексное полезное действие у него определенно есть.

Жирная рыба

Среди жирной рыбы сельдь особенно выделяется высоким содержанием омега-3.

Жирная рыба - скумбрия, сельдь, лосось и сардины - богата жирами омега-3 и витамином D. Их в рыбе еще больше, чем в авокадо. Они помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Доказано, что низкий уровень потребления омега-3 связан с повышенной тревожностью и депрессией у населения. Витамин D также играет важную роль в психическом здоровье и регуляции стресса. Недостаток его потребления также связан с повышенным риском тревоги и депрессии.

Теплое молоко

Молоко перед сном может быть и растительным - главное, чтобы оно было обогащено кальцием.

Теплое молоко может оказывать расслабляющее действие как на тело, так и на психику. Если вы выросли на теплом молоке перед сном, этот ритуал может сигнализировать мозгу о том, что пора ложиться спать. Кроме того, потягивание теплого напитка вечером на диване расслабляет само по себе.

Молочные продукты, которые содержат много кальция, могут помочь расслабить мышцы и стабилизировать настроение.

Цитрусовые

Цитрусовые - одни из самых вкусных источников витамина С.

Некоторые исследования показали, что высокий уровень витамина С может помочь снизить уровень стресса. В одном исследовании, опубликованном в январе 2015 года в Пакистанском журнале биологических наук, сообщалось, что витамин С снизил уровень стресса у участников, принимавших 500 мг в день. Также указывалось, что этот витамин может профилактировать беспокойство.

Для поддержания высокого уровня витамина С ешьте цитрусовые - апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, грейпфруты. Помните, что витамин С очень нестабилен при соприкосновении с воздухом, так что в покупных соках этого витамина будет довольно мало.

Греческий йогурт

В греческом йогурте много белка и пробиотиков.

Лучший способ поддерживать хорошее настроение - кормить полезные бактерии кишечника пробиотиками. По данным Harvard Health Publishing, пробиотики могут помочь укрепить иммунную систему, защитить от воздействия вредных бактерий и улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ. Здоровье кишечника напрямую связано с уровнем тревоги и депрессии. Причина этого в том, что кишечные бактерии могут производить молекулы с нейроактивными функциями, в числе которых серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), которые положительно влияют на настроение.

Матча

Особый способ сбора матчи дарит ей уникальные свойства.

Матча популярна среди любителей здорового образа жизни, потому что этот чай богат L-теанином, обладающим мощными антистрессовыми свойствами.

Матча в сравнении с другими видами зеленого чая - более выигрышный источник этой аминокислоты, как она делается из листьев, выращенных в тени. Выращивание в тени увеличивает содержание определенных полезных соединений, в том числе L-теанина.

Исследования как на людях, так и на животных показывают, что матча помогает уменьшить стресс. Например, в ходе 15-дневного исследования 36 человек ежедневно ели печенье с 4,5 гр порошка матча. У них было значительно снижена активность маркера стресса альфа-амилазы по сравнению с группой плацебо.