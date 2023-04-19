Почему периодически голодать — полезно для здоровья

Врач-нутрициолог Екатерина Новикова объяснила пользу периодического голодания снижением инсулина и сахара в крови.

Помимо прочего, запускается процесс жиросжигания, а тем, кто занимается спортом, это поможет быстрее нарастить мышечную массу.

Благотворное влияние на организм периодического голодания обусловлено активизацией гормона, отвечающего за потерю веса. Это хороший способ ускорить обмен веществ.

Периодическое голодание - одна из полезнейших практик для здоровья. Когда мы какое-то время воздерживаемся от еды, в организме происходят положительные изменения. Например, снижается уровень инсулина и активизируется жиросжигание.