Этот недорогой фрукт поможет снизить давление и похудеть

Нам известно про сказочную пьесу Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам", но грейпфрут оказался не таким популярным в литературе. Зато поддерживают его гастрономическое значение диетологи и рекомендуют присмотреться к этому идеальному помощнику для похудения, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Грейпфрут уже давно имеет репутацию продукта, который помогает избавляться от лишнего веса. Его плоды богаты флавоноидами - антиоксидантами, которые оказывают противовоспалительное действие, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение за счет детоксикации печени, рассказала "Доктору Питеру" эндокринолог Екатерина Янг.

Врач рекомендует съедать половинку грейпфрута перед едой для профилактики и защиты от многих заболеваний.

1. Диабет.

В Journal of Medicinal Food ученые рассказали об исследовании, в ходе которого участники съедали по половинке грейпфрута перед едой. В результате у них наблюдалось снижение уровня глюкозы через 2 часа после приема пищи, а в итоге установилось общее снижение резистентности к инсулину.

2. Гипертония.

Грейпфрут способствует накоплению калия в организме и поддерживает нервную систему, улучшает сердцебиение и помогает снизить давление у людей с гипертонией. К грейпфруту стоит присмотреться людям, страдающим от скачков давления.

3. Сердечные заболевания.

Этот фрукт поддерживает здоровье сердца, благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и антиоксидантов. Люди, которые регулярно едят грейпфрут, реже страдали от инсультов и ишемической болезни сердца.

4. Ожирение.

Помогает бороться с лишним весом. Если перед каждым приемом пищи съедать половинку цитруса, то за две недели можно сбросить до 2 килограммов. Легко избавляет от чувства тяжести после сытного обеда.

5. Анемия.

Дефицит железа в организме запускает в организме крайне негативные процессы. Особенно чувствителен к недостатку железа головной мозг. На помощь приходит грейпфрут. Благодаря высокой дозе витамина С он помогает усвоению железа.

Но даже такой чудодейственный фрукт полезен не всем. Прочитайте статью о том, чем опасен грейпфрут и кому его лучше избегать.