Гастроэнтеролог назвала самое полезное мясо для шашлыка

Врач-гастроэнтеролог клиники "Мой медицинский центр" Ольга Листопадова рассказала, какое мясо для шашлыка - самое полезное.

Это мясо курицы. По словам Листопадовой, куриное мясо - самое щадящее для организма. Для маринада достаточно лука, специй и минеральной воды. По её мнению, не стоит пить пиво при употреблении даже шашлыка из курицы, так как можно спровоцировать раздражение слизистой желудка и вызвать вздутие.

К тому же врач порекомендовала не есть жирного мяса: это может привести к обострению болезней печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо ещё жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками.

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