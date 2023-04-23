Салат из свежей капусты с огурцом, это очень быстрый и вкусный салат из свежей белокочанной капусты и свежего огурца заправленный растительным маслом.

Время приготовления 20 минут, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты

Капуста белокочанная300 г

Свежий огурец1 шт

Зелень петрушки1 пучок

Растительное масло2 ст. л.

Соль1/4 ч. л.

Сахар1/4 ч. л.

Приготовление

Чтобы приготовить салат свежей капусты с огурцом нужно 300 грамм белокочанной капусты нашинковать в миску.

Добавить 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки сахара. Перетереть капусту руками 2-3 минуты.

Добавить соломкой нарезанный огурец и нашинкованную зелень петрушки.

Заправить салат из свежей капусты с огурцом 2 столовыми ложками растительного масла. Перемешать и дать настояться 10 минут.

Выложить салат из свежей капусты с огурцом в салатницу.