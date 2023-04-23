Названы альтернативы изюму в пасхальном куличе

В Чистый четверг принято печь куличи. Шеф-кондитер ресторанов Maroon и Meraki Александр Довлетов и шеф-повар бара-ресторана MO friends bar&dining Сергей Кузнецов рассказали "Газете.Ru", какую начинку выбрать для традиционной пасхальной выпечки, передает Day.Az.

"Традиционно в куличи добавляют сухофрукты - изюм и сушеную вишню, цукаты, вяленую клюкву и орехи. Но я бы посоветовал немного отойти от классики и добавить протертый с медом мак, кусочки шоколада и свежих фруктов (ананас, банан, манго) или вовсе оливки с маслинами. Вместо привычных специй - корицы, гвоздики и имбиря, можно использовать лаванду", - рассказал Сергей Кузнецов.

Александр Довлетов, в свою очередь, порекомендовал испечь куличи с жидкой начинкой - ванильным кремом или сливочной карамелью с добавлением цедры цитрусовых.

"Тем, кто предпочитает классическую пасхальную выпечку, советую использовать смесь из черного и белого изюма, лимонных и апельсиновых цукатов. И то, и другое необходимо предварительно замочить в пряном сиропе с корицей, бадьяном и ванилью", - добавил шеф-кондитер ресторанов Maroon и Meraki.