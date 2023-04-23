Сырная диета помогла мужчине сбросить 28 килограммов

36-летний житель английского города Хатфилд, Великобритания, Алан Пендер, похудел на 28 килограммов, питаясь сыром. О том, как сырная диета помогла мужчине сбросить вес, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина рассказал, что прежде питался продуктами с высоким содержанием глютена, поглощая до четырех тысяч килокалорий в сутки. Помимо этого, он регулярно употреблял алкоголь и на вечеринках с друзьями мог выпить бутылку виски и до 10 кружек пива. Во время пандемии COVID-19 Пендер стал сидеть дома и мало двигаться, в результате чего его вес увеличился до 107 килограммов.

В этот момент мужчина решил исключить из рациона глютен и перешел на кето-диету - режим питания с минимумом углеводов. На завтрак он стал есть 200 граммов твердого сыра, на работу брал с собой обед, состоящий из 250-граммового куска сыра, порезанного на кусочки, а на ужин съедал сырную тарелку вместе со своей супругой, запивая еду стаканом воды. "На тарелке около 1,2 килограмма сыра, и мы с женой легко расправляемся с таким количеством. Она ест столько же, сколько и я", - говорит он.