Британский шеф-повар раскритиковал коронационный пирог Карла III

Британский шеф-повар и кондитер заявил, что коронационный киш короля Карла III нуждается в двух ключевых изменениях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победитель британского кулинарного шоу Great British Bake Off Дэвид Атертон рассказал о двух ингредиентах, которые, по его мнению, необходимо добавить в коронационный пирог Карла III и Камиллы Паркер-Боулз, чтобы "немного оживить" его.

"Мне нравится вид начинки, она свежая и зеленая, но я обязательно добавлю немного спаржи и копченого лосося или, по крайней мере, немного сыра с плесенью", - уточнил он.

Рецепт коронационного пирога Карла III был разработан шеф-поваром Марком Фланаганом, который отвечает за королевские обеды с 2002 года. Монархи выбрали киш в качестве официального блюда торжественных застолий, так как считают пирог несложным в приготовлении и не сильно затратным в плане ингредиентов.

"Глубокий пирог с хрустящей корочкой из легкого теста и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона. Ешьте в горячем или холодном виде с зеленым салатом и отварным молодым картофелем - идеально подходит для большого ланча в честь коронации", - описывается коронационный киш на сайте королевской семьи.