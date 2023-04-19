Сочные хачапури за 15 минут

Поразительно сочные, наполненные сыром, аппетитные хачапури легко можно сделать и по упрощенному рецепту, без траты времени на долгие хлопоты с замесом теста. Этот способ несколько отличается от традиционной методики приготовления хачапури, зато такие лепешки будут готовы к подаче на стол в течение 10-15 минут.

Ингредиенты:

яйца - 2 шт;

соль - 1/3 ч. л.;

молоко - 400 мл

мука - 330 г;

твердый сыр - 100 г;

сулугуни - 100 г;

зеленый лук - 1 пучок;

растительное масло - 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления хачапури:

Яйца разбейте в глубокую миску. Взбейте их венчиком с солью и молоком. Постепенно вводите муку, продолжая активно перемешивать содержимое миски. Комков остаться не должно. Зеленый лук крупно нарежьте ножом. Твердый сыр и сулугуни просто пропустите через крупную терку. Оба вида сыра пересыпьте к яичной основе. Сюда же добавьте лук. Снова перемешайте заготовку. Разогрейте в сковороде масло на среднем огне. Порционно выложите смесь из миски на сковороду. Обжарьте заготовки по 3-4 минуты с каждой стороны, до появления аппетитной золотистой корочки.

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