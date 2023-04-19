Сочные хачапури за 15 минут - упрощенный рецепт без замеса теста
Поразительно сочные, наполненные сыром, аппетитные хачапури легко можно сделать и по упрощенному рецепту, без траты времени на долгие хлопоты с замесом теста. Этот способ несколько отличается от традиционной методики приготовления хачапури, зато такие лепешки будут готовы к подаче на стол в течение 10-15 минут.
Ингредиенты:
- яйца - 2 шт;
- соль - 1/3 ч. л.;
- молоко - 400 мл
- мука - 330 г;
- твердый сыр - 100 г;
- сулугуни - 100 г;
- зеленый лук - 1 пучок;
- растительное масло - 2 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления хачапури:
Яйца разбейте в глубокую миску. Взбейте их венчиком с солью и молоком. Постепенно вводите муку, продолжая активно перемешивать содержимое миски. Комков остаться не должно. Зеленый лук крупно нарежьте ножом. Твердый сыр и сулугуни просто пропустите через крупную терку. Оба вида сыра пересыпьте к яичной основе. Сюда же добавьте лук. Снова перемешайте заготовку. Разогрейте в сковороде масло на среднем огне. Порционно выложите смесь из миски на сковороду. Обжарьте заготовки по 3-4 минуты с каждой стороны, до появления аппетитной золотистой корочки.
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