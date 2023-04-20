McDonald's меняет рецепт приготовления бургеров

Американская McDonald's Corp. вносит незначительные изменения в рецепты приготовления бургеров, включая "Биг-Мак", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Изменения направлены на повышение качества сандвичей и предполагают использование более мягких и "воздушных" булочек и добавление лука в котлеты непосредственно при обжаривании, благодаря которому они станут более сочными. Кроме того, в "Биг-Маке" будет больше соуса.

Приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. В 2024 году они будут доступны на всей территории Штатов.

Цены сандвичей не изменятся, сообщил представитель компании сайту CNBC Make It.