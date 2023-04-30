Диетолог назвала лучшие продукты для обеда

Лучшими продуктами для обеда являются крупы (рис, гречка), мясо птицы или рыбы, бобовые, а также свежие, тушеные или отварные овощи, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что данный прием пищи может быть самым калорийным, так как приходится на середину дня - пик работоспособности, передает Day.Az.

Обед важен, возможно, это самый калорийный прием пищи, так как он приходится на середину дня, на пик работоспособности человека. Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса. Для обеда обязательны сложные углеводы, белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты, макароны, бобовые, мясо птицы или рыба, - добавила эксперт.

Собеседница подчеркнула, что на обед не обязательно есть только супы - "это один из вариантов, дело пищевых привычек, способ употребить в пищу больше овощей".