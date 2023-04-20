https://news.day.az/gurmaniya/1557246.html Израильские ученые еще на шаг ближе к победе над голодом
Израильские ученые еще на шаг ближе к победе над голодом
Израильская компания Stakeholder Foods, специализирующаяся на изготовлении искусственного мяса в лабораторных условиях, впервые в мире создала аналог мяса рыбы с помощью технологии 3D-печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Stakeholder Foods производит настоящие мясные продукты в лабораторных условиях без забоя животных.
"Сегодня компания впервые в мире начала использовать 3D-принтер для производства рыбы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, коотрый посетил предприятие в среду, попробовал произведенные в лабораторных условиях рыбу и мясо и осмотрел различные принтеры", - говорится в сообщении.
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