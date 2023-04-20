Израильские ученые еще на шаг ближе к победе над голодом

Израильская компания Stakeholder Foods, специализирующаяся на изготовлении искусственного мяса в лабораторных условиях, впервые в мире создала аналог мяса рыбы с помощью технологии 3D-печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Stakeholder Foods производит настоящие мясные продукты в лабораторных условиях без забоя животных.

"Сегодня компания впервые в мире начала использовать 3D-принтер для производства рыбы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, коотрый посетил предприятие в среду, попробовал произведенные в лабораторных условиях рыбу и мясо и осмотрел различные принтеры", - говорится в сообщении.