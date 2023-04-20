Чий кёфте - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт чий кёфте от шеф повара ресторана "Анадолу".
Ингредиенты
- нежирный говяжий фарш 500 г
- мелкий булгур 1 стакан
- лук 1 шт
- кинза 10 г
- зеленый лук 30 г
- соль 1 ч. л.
- молотая зира 1 ч. л.
- чёрный молотый перец 1 ч. л.
- перетертые томаты 1 ст.
- оливковое масло 3 ст. л.
- чили-паста 3 ст. л.
Для приготовления чили-пасты:
- чеснок: 6 зубчиков
- перец чили - 1 шт.
- красный молотый перец - 4 ч.л.
- вода - 40 г
- соль по вкусу
Для подачи блюда, по желанию:
- йогурт
- кинза
- белая редька
- лимон
- листья салата
Метод приготовления
Шаг 1
Приготовьте чили-пасту. Измельчите и соедините в чаше блендера чеснок и перец чили. Добавьте молотый красный перец, соль и воду. Перебейте все до однородной массы. Затем соедините натертый на мелкой терке лук, оливковое масло, зиру, черный молотый перец, соль, чили-пасту и хорошо перемешайте.
Шаг 2
Потом добавьте эту смесь в фарш и перемешивайте все руками 10 минут.
Шаг 3
Спустя время добавьте перетертые томаты с булгуром и продолжайте мешать фарш еще 40 минут.
Шаг 4
Затем измельчите зеленый лук и кинзу, добавьте в фарш и вымешивайте еще 10 минут.
Шаг 5
Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте котлетки.
Шаг 6
По желанию для подачи смешайте по вкусу йогурт с измельченной кинзой, дополните блюдо листьями салата, ломтиками редьки и долькой лимона.
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