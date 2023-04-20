Day.Az представляет рецепт чий кёфте от шеф повара ресторана "Анадолу".

Ингредиенты

- нежирный говяжий фарш 500 г

- мелкий булгур 1 стакан

- лук 1 шт

- кинза 10 г

- зеленый лук 30 г

- соль 1 ч. л.

- молотая зира 1 ч. л.

- чёрный молотый перец 1 ч. л.

- перетертые томаты 1 ст.

- оливковое масло 3 ст. л.

- чили-паста 3 ст. л.

Для приготовления чили-пасты:

- чеснок: 6 зубчиков

- перец чили - 1 шт.

- красный молотый перец - 4 ч.л.

- вода - 40 г

- соль по вкусу



Для подачи блюда, по желанию:

- йогурт

- кинза

- белая редька

- лимон

- листья салата



Метод приготовления



Шаг 1

Приготовьте чили-пасту. Измельчите и соедините в чаше блендера чеснок и перец чили. Добавьте молотый красный перец, соль и воду. Перебейте все до однородной массы. Затем соедините натертый на мелкой терке лук, оливковое масло, зиру, черный молотый перец, соль, чили-пасту и хорошо перемешайте.

Шаг 2

Потом добавьте эту смесь в фарш и перемешивайте все руками 10 минут.

Шаг 3

Спустя время добавьте перетертые томаты с булгуром и продолжайте мешать фарш еще 40 минут.

Шаг 4

Затем измельчите зеленый лук и кинзу, добавьте в фарш и вымешивайте еще 10 минут.

Шаг 5

Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте котлетки.

Шаг 6

По желанию для подачи смешайте по вкусу йогурт с измельченной кинзой, дополните блюдо листьями салата, ломтиками редьки и долькой лимона.