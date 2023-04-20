https://news.day.az/gurmaniya/1557367.html Что нужно есть после перенесенного коронавируса
Что нужно есть после перенесенного коронавируса
После перенесённого коронавируса необходимо, чтобы в ежедневном рационе обязательно присутствовала белковая пища.
Такой совет дала врач-инфекционист Фаллахи Нуржахан. По её словам, в рационе должны быть индейка, курица, говядина, яйца и творог. Кроме этих продуктов, необходимо употреблять морскую рыбку, орехи, которые богаты полезными жирами. Также следует есть пробиотики - кисломолочные продукты, квашеную капусту. Наравне с ними нужны крупы, овощи и фрукты как источники пищевых волокон.
Обязательно нужно отрегулировать питьевой режим. Важно пить не менее 1,5-2 литров воды в сутки.
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