Эта специя может быть как опасна, так и полезна для здоровья

Российский диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина решила рассказать о двойственности популярной специи - перца чили.

По словам специалиста, этот продукт может быть как полезен, так и губителен для здоровья. Так, например, тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, важно следить за количеством съеденного перца. При этом он прямо противопоказан людям с его индивидуальной непереносимостью, обострением язвы, аритмией или гипотонией.

В то же время в перце чили содержатся витамины А, В и С. Они, в свою очередь, ускоряют кровообращение, а также минимизируют риск появления атеросклероза. Не стоит также забывать, что эти компоненты способны нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.

Ещё одним полезным свойством перца Цапкина назвала укрепление сосудов.

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