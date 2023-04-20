Какие бутерброды сохранят вашу фигуру

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова объяснила, что для сохранения фигуры не обязательно отказываться от бутербродов и назвала способ их употребления без вреда для фигуры.

Хачирова объяснила, что полноценный прием пищи должен включать в себя клетчатку, белки, жиры и углеводы. По словам диетолога, приготовить бутерброд, в котором будут все необходимые макроэлементы и после которого сохранится фигура - возможно.

Она посоветовало выбирать хлеб из цельнозерновой муки. Источником белка же в бутерброде может стать отварное мясо, малосольная рыба, сыр или икра. Хачирова не рекомендует есть колбасу, поскольку, как и сосиски, она относится к продуктам глубокой переработки.

Согласно стандартам здорового питания, такая продукция должна составлять не более одного процента от всего вашего рациона. Часто употребляя бутерброды с колбасой, вы дарите себе лишние килограммы и высокий риск метаболических нарушений.

По словам кардиолога, традиционно источником жиров в бутерброде принято считать сливочное масло, но она также предлагает менее жирную альтернативу в виде творожного сыра или кусочков авокадо.

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