Как употреблять фаст фуд и не наносить себе вред

О вреде фастфуда сказано многое, но порой съесть его все же хочется. Врач-нутрициолог Светлана Перес рассказала, как есть фастфуд, чтобы не навредить себе, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Эксперт отметила, что к фастфуду относятся не только привычные нам бургеры, хот-доги и картофель фри, но и различные соленые закуски, предварительно приготовленная пицца, промышленные выпечка и мороженое, сладкие напитки.

По словам врача, есть фастфуд можно, но не чаще одного раза в неделю. Тем, кому тяжело отказаться от такой пищи, она порекомендовала выбирать менее вредные продукты, к примеру, готовые салаты, заправленные маслом и уксусом, или сэндвичи, которые содержат белок (яйца, тунца или вареную ветчину).

Есть фастфуд следует в первой половине дня, отметила эксперт. В это время обмен веществ особенно активен, поэтому организму переварить и усвоить такие блюда гораздо проще. А вот лакомиться вредной пищей после 14-15 часов уже не рекомендуется.

В беседе с порталом "Спорт-экспресс" Светлана Перес напомнила, что фастфуд вредит фигуре и приводит к быстрому набору веса из-за высокой концентрации глутамата, сахара и насыщенных жиров. Глутамат в этой цепочке заставляет есть все чаще и чаще, чрезмерно стимулируя вкусовые рецепторы и вызывая привыкание.