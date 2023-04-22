Как питаться хлебом, чтобы не толстеть

Американский диетолог Джессика Болл назвала способ есть углеводы без вреда для организма и фигуры. Она утверждает, что углеводы незаслуженно получили плохую репутацию и не собирается отказываться от хлеба и макарон, потому что и употребляя эти продукты можно худеть.

"Углеводы - это топливо, которое необходимо нашему мозгу, и они помогают нам зарядиться энергией на весь день. И, как и в других продуктах, в яблоке или кусочке хлеба есть не только углеводы", - отмечает Болл.

Она посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты, поскольку в них содержатся клетчатка, железо, витамины группы B и антиоксиданты.

Диетолог рекомендует употреблять больше овощей и не отказываться от кукурузы и картофеля, которые часто считаются вредными.

"В картофеле и кукурузе много клетчатки, калия и витамина С, а также есть немного белка, который повышает выносливость. Эти богатые антиоксидантами продукты помогут улучшить здоровье кишечника и укрепить иммунную систему", - советует Джессика Болл.

Фасоль, нут и чечевица - полезные, но и в них содержатся углеводы, подметила диетолог. Бобовые особенно важны для вегетарианцев, потому что в их составе есть белок. Эти продукты снижают риск развития диабета, способствуют похудению, улучшают здоровье сердца, а также снижают кровяное давление.

Также она включила в список молочные продукты. Болл рекомендует тем, у кого нет непереносимости лактозы или других противопоказаний, не отказываться от молочной продукции. По ее словам, это отличный источник кальция, витамина B12, калия и белка

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