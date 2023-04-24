Насколько важен рис, если вы хотите похудеть

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения в своей передаче "О самом главном" на канале "Россия-1". Мясников пояснил, что рисовая диета является эффективной стратегией похудения, поскольку "правильный" рис - низкокалорийный продукт. Но есть и нюансы.

Также он предупредил, что это монодиета, и поэтому следовать ей "довольно сложно", и рекомендовал вместо этого выбрать комбинированный план питания, включающий разнообразные продукты.

Чтобы сделать рисовую диету более здоровой, Мясников посоветовал выбирать коричневый или красный рис вместо белого, чтобы предотвратить скачки сахара в крови и избежать резистентности к инсулину. Он также предостерег от чрезмерного потребления риса, поскольку в нем содержится вещество, сходное со статинами, которое при накоплении может вызвать мышечную слабость.

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