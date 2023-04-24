Что будет, если слишком часто есть хурму

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, к чему может привести переедание хурмы.

Это продукт, в котором содержится много сахара, поэтому хурму с осторожностью нужно употреблять диабетикам. Если есть аллергия, то лучше не включать хурму в рацион, потому что можно спровоцировать приступ удушья.

Но злоупотребление хурмой чревато и другими проблемами. Эта ягода - "тяжёлый" продукт, в ней много волокон, которые перевариваются медленно, поэтому нельзя есть слишком много хурмы , чтобы не забить желудок.

К тому же в хурме в избытке содержится такое вещество, как танин, делающее ягоду вязкой. Вещество может вызывать тошноту и боли в животе.

Но опасно и то, что при избытке волокон, кожуры и семян в желудке, может сформироваться масса, которая вступит в реакцию с желудочным соком, из-за чего станет неперевариваемой.

Удаление этого образования занимает много времени: сначала массу уменьшают медикаментозными средствами, а потом извлекают хирургическим путём.

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