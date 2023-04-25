Мужчина два месяца ел по 16 котлет в день и похудел

44-летний шотландский скалолаз Дейв Маклауд утверждает, что ему удалось похудеть и улучшить здоровье благодаря необычной диете.

В течение двух месяцев он питался исключительно фастфудом, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Каждый день Маклауд ел от 12 до 16 котлет из бургеров, купленных в ресторанах быстрого питания. Он считает, что в результате стал более выносливым и подтянутым, а его психическое здоровье улучшилось. Мужчина отметил, что теперь во время тренировок может удерживать больший вес и гораздо дольше висеть на одной руке.

Помимо этого, по словам Маклауда, он сбросил три килограмма и избавился от экземы. "Я не предлагаю всем садиться на мясную диету. Но радикальные диеты, подобные этой, возможно, стоит рассматривать как терапию", - говорит он.