Семь ошибок в приготовлении пищи, которые негативно сказываются на здоровье

При приготовлении пищи некоторые допускают досадные ошибки, которые ухудшают качество продуктов и в целом могут сделать еду опасной для здоровья. О них - в переводе "ИноСМИ" материала египетского издания Al Jazeera.

Некоторые кулинарные привычки могут непосредственно повлиять на вкус пищи и даже на состояние нашего организма. Всего их семь, как отмечает автор Al Jazeera со ссылкой на AdMe.ru.

Использование одного ножа для нарезки всех ингредиентов. Из-за этого вредные бактерии могут попасть на все продукты. Лучше не резать уже приготовленное мясо тем ножом, которым вы разрезали сырое.

Перемешивание риса. Если рис мешать во время приготовления, то он будет развариваться. Также важно помнить о необходимом количестве воды: один стакан жидкости на полстакана продукта.

Нарезка стейка сразу после приготовления. Лучше оставить мясо на несколько минут. Так блюдо станет более сочным.

Неправильный выбор масла. Для каждого варианта приготовления нужен свой вид масла. Оливковое первого отжима используют при жарке на низких температурах, для создания соусов. В целом для запекания, жарки, тушения больше подойдут растительные масла, к примеру подсолнечное. Кукурузное необходимо для запекания и жарки во фритюре, а масло канолы - для гриля, выпечки, жарки при высоких температурах.

Отказ пробовать еду во время приготовления. В этом нет ничего опасного, если только вы соблюдаете санитарные правила.

Добавление масла в пасту. Во время приготовления макаронных изделий лучше не добавлять масло в воду.

Неправильная нарезка лука. Разрезать лук необходимо по направлению его волокон. Так при нарезке у вас не будут слезиться глаза.

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