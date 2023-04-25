Морковь по-корейски за 5 минут - Аж слюнки потекут
Этот быстрый и сочный салат готовится элементарно.
Созданная корейцами во время депортации в 1930-х годах незамысловатая закуска, ставшая заменой привычному блюду кимчи, не абы как прижилась в бывших советских странах. И у нас многие сегодня не представляют жизнь без ароматной и пикантной моркови по-корейски. Однако далеко не все знают, что приготовить морковь по-корейски в домашних условиях очень просто.
Морковь по-корейски - быстрый рецепт
Ингредиенты:
2 большие моркови, очищенные и нарезанные соломкой;
2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;
1 столовая ложка сахара;
1 столовая ложка кунжутного или подсолнечного масла;
1 столовая ложка соевого соуса;
1 зубчик чеснока, измельченный;
1 столовая ложка поджаренных семян кунжута;
щепотка соли.
В большой миске смешайте все ароматные ингредиенты (рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, чеснок и соль) вместе. Перемешайте до растворения сахара и соли. Добавьте в эту смесь нарезанную соломкой морковь, перемешайте. Накрывайте пленкой или тарелкой и отправляйте как минимум на 30 минут в холодильник. Когда морковь замаринуется, добавляйте кунжут.
Морковь по корейски - классический рецепт
Ингредиенты:
2 большие моркови, очищенные и нарезанные соломкой;
2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;
1 столовая ложка сахара;
1 столовая ложка кунжутного или подсолнечного масла
1 столовая ложка соевого соуса;
1 зубчик чеснока, измельченный;
1 столовая ложка тертого свежего имбиря;
1 столовая ложка поджаренных семян кунжута;
щепотка соли.
В большой миске смешайте масло, рисовый уксус, сахар, соевый соус, чеснок, имбирь и соль, пока сахар не растворится. Добавьте нарезанную соломкой морковь в миску и хорошо перемешайте, чтобы она покрылась маринадом.
Накройте миску с салатом полиэтиленовой пленкой и оставьте в холодильнике не менее чем на 2-8 часов, время от времени помешивая.
Как только морковь замаринуется, можно посыпать поджаренными семенами кунжута и подавать.
Морковь по-корейски - рецепт с приправой из магазина
Ингредиенты:
1 кг очищенной моркови;
5-6 столовых ложек уксуса;
6-8 зубчиков чеснока;
75 миллилитров подсолнечного масла;
приправа для моркови по-корейски.
Приготовить такое простое блюдо как морковь по-корейски с приправой из магазина, где уже собраны все необходимые специи, соль и сахар, становится еще проще. Обычно на упаковках с приправой уже размещен рецепт с идеальными пропорциями, но если его там не оказалось, действуйте следующим образом и не прогадаете:
натрите морковь соломкой;
добавьте приправу;
добавьте уксус и выдавленный или натертый чеснок;
влейте заранее подогретое подсолнечное масло.
Тщательно перемешав, отправьте будущий салатик в холодное место на 12 часов, а после - наслаждайтесь.
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