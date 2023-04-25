«Звездные войны». Конец века и финал истории гида Мишлен

Day.Az представляет статью кулинарного эксперта, автора и руководителя проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана", вице-президента международной федерации ресторанного спорта WFRS Нигяр Амирбековой.

История возникновения мишленовских звезд отсылает нас в далекий 1900 год, когда братья Эдуард и Андре Мишлен, основатели французской компании Michelin по производству автомобильных шин, решили выпустить брошюру со списком мест, которые могут пригодиться туристам, путешествующим на машине.

Кулинария, как и любая другая отрасль человеческой деятельности, к определенному историческому моменту дошла до уровня индустрии. Это ситуация, когда потребителю уже недостаточно просто насладиться вкусом и удовлетворением от случайной находки. В начале двадцатого века кулинария также начала нуждаться в оценке профессионалов, составлении рейтинга и осмыслении статуса того или иного места общественного питания. Причем потребность в этом стала настолько сильной, что самый авторитетный в мире рейтинг оценивания мастерства кулинаров образовался не в гастрономической среде, а в другом, не менее тогда развивающемся, направлении.

В самом начале XX века автомобилей во Франции насчитывалось всего около 3000, инфраструктура для них была не слишком развита. Поэтому братья Мишлен решили выпустить небольшой справочник-путеводитель для автомобилистов: он должен был облегчить путешествия на машинах и, как следствие, повысить спрос на шины Michelin.

В 1900 году братья Мишлен решили поддержать совершенно новую и недостаточно в то время популярную индустрию машиностроения довольно логичным шагом - выпуском списка мест, которые могли бы понадобиться путешественнику в поездке. Таким образом, это могло способствовать более активному развитию туризма. Первоначально красный гид Мишлен представлял из себя брошюру, в которую были собраны всевозможные места, от отелей до ремонтных пунктов. Справочник имел нормальный, но не баснословный спрос, разошедшись бесплатно тиражом в 35 000 экземпляров. В справочнике указывались отели, цена за номер и еду, общий уровень комфорта. И только в 1909 году в гид был добавлен пункт оценивания, предрешивший всю дальнейшую судьбу не только самого гида Мишлен, но, возможно, кулинарии в целом. К 1914 году тираж гида достиг 80 000 экземпляров, а в список отмеченных мест попали заведения Бельгии, Люксембурга, Великобритании, Швейцарии, Испании и Португалии. Изначально братья бесплатно распространяли свой гид: ведь чем больше водители ездили, тем чаще им нужны были новые шины. Но в 1920 году Андре увидел как рабочие подпирали верстак копиями путеводителя. Разозлившись, он заявил, что "человек уважает только то, за что платит", и установил цену в 7 франков. В первый год после введения платы компания продала почти 100 тысяч экземпляров. Через 12 лет гид становиться настолько популярным, что его начинают покупать не только путешественники, но и обычные граждане для ознакомления с местами, где можно вкусно поесть. В то время, когда справочник обзавелся двумя отдельными разделами "гостиниц" и "ресторанов", в историю кулинарии наконец-то входит знаменитая звезда Мишлен, которая пока-что означает только один критерий "солидности" заведения - дороговизну кухни. С 1926-го года звезда, слегка напоминающая цветочек, начинает означать именно качество еды ресторана. Позднее появляется рейтинговая система трех звезд, в которой одна звезда даруется хорошему в своем типе кухни ресторану, две звезды - ресторану настолько хорошему, что ради него можно сделать отступление от маршрута, а 3 звезды - ресторану, ради которого стоит специально спланировать путешествие.

Путеводители Мишлен выпускаются двух видов: Зеленый и Красный. Первый посвящен достопримечательностям стран и городов, а второй содержит те самые "звездные" рейтинги ресторанов. Однако в Красном гиде можно найти не только звезды, в нем масса полезной информации для гурмана и просто голодного туриста, обозначенной другими символами: в заведениях, отмеченных монеткой можно хорошо поесть по очень не большой цене, "незвездные" рестораны отмечаются скрещенным ножом и вилкой - этих значков может быть от 1 до 5 , и означают они уровень качества ресторана, улыбающийсяся "Биб Гурман" привлекает внимание к местам, где за разумную плату можно отведать исключительные блюда, имеются свои символы для обозначения качества винной карты и других аспектов, включая даже вид из окна ресторана. Оценивают рестораны специальные инспекторы Мишлен. Стать инспектором Мишлен может далеко не каждый знаток высокой кухни. К ним предъявляется следующие требования:

- высшее образование по специальности "гостиничный бизнес";

- опыт работы в сфере услуг не менее 5 лет;

- успешное прохождение нескольких этапов интервью.

Претендент, прошедший этот отбор, обедает вместе со старшим инспектором, а затем составляет подробный отчет о блюдах. И затем еще полгода проходит обучение оценке кухни. Лишь после этого эксперт приступает к самостоятельной работе. На основании отчетов его и его коллег принимаются решения о присуждении звезд. Ежегодно, таким образом, оцениваются около 45 тысяч ресторанов. Периодичность выхода гида Мишлен - раз в полтора года.

Один из инспекторов компании, Паскаль Реми, в 2004 году нарушил секретность и издал книгу, в которой обвинил экспертов гида в необъективности. "К сожалению, в последнее время гид поддался чарам маркетинга и рыночных интересов. Перспектива дешевого скандала представляется удобным pr-ходом, обеспечивающим стабильный доход от продаж" - говорится в его книге. Естественно, своей работы он тут же лишился - и даже суд признал справедливость этого увольнения.

Конечно же, мало будет сказать, что основная заслуга рейтинга шиномонтажной компании Мишлен в выработке однозначных международных кулинарных рейтингов. Благодаря ему, индустрия высокой кулинарии превратилась в эстетический культ. За "звездами" охотятся не только сами рестораны и шефы, но и сами гастрономы мечтают побывать в том или ином месте, отмеченном в красной книжке. Действительно, можно констатировать, что своей главной цели - развития мирового туризма - братья Мишлен добились, попутно перевернув всю систему ценностей в довольно далеком от них мире. Невозможно не отметить, что кулинарии и братьям Мишлен обоюдно повезло - кто знает, может, и не суждено было бы гиду стать таким популярным, родись Андре и Эдуард в стране с меньшим гастрономическим потенциалом, в той же Германии. Однако именно ориентация на одну из немногих в мире кухонь, имеющих полное основание называться высокой, дало рейтингу такое развитие. Даже сегодня в книжке Мишлен отмечено больше ресторанов одного Парижа, нежели в остальной Европе. Единственный город, который смог тягаться с французами - Токио, для которого "красная книга" вышла в 2008 году. Суммарно токийские заведения опередили парижские на 93 звезды, однако Франция до сих пор остается самой "вкусной" страной в мире - количество "мишленовских" звезд в этой стране давно перешагнуло отметку в 600.

К тому же, даже сегодня "критерии Мишлен" известны лишь в общем, да и проверить их тяжело, ведь за год инспекторы компании объезжают более 1000 мест. Единственное, что достоверно известно - главное в оценке гида это сама кухня, а не интерьер и сопутствующие показатели. Не редкий случай, когда "мишленовский" повар забирает все свои звезды с собой в другой ресторан. Гид Мишлен постоянно и рьяно доказывает свою авторитетность разными способами. Так в издании 2017 года 16 британских ресторанов лишились знаменитой отметки. К 2020 году еще более 50 ресторанов в мире перестали быть звездными (лишись звезд) по мнению критиков Мишлен. И это в то время, как на тот момент еще не отгремела слава уличного повара Чан Хон Мена из Сингапура. 35-ий мужчина один из многих торговцев, готовивших простой рецепт курицы с рисом под соусом, и не имевших какого-либо элитарного статуса в мире кулинарии. Однако инспекторы "Мишлен" смогли разглядеть в нем истинного шефа, пользуясь только одним критерием - вкусом, и не обращая внимания на место, где он продавал свое 1,5 долларовое блюдо.

В феврале 2023 года Гид "Мишлен" (Michelin) объявил о решении лишить легендарный парижский ресторан Monnaie de Paris и шефа Ги Савоя звезды.

Начиная с 2002 года повар из Франции получил три звезды "Мишлен" за свой ресторан с видом на Сену. Также шеф руководит рестораном Guy Savoy Caesars Palace в Лас-Вегасе. В ноябре 2022 года в шестой раз его назвали "лучшим шеф-поваром мира" по версии La Liste. Рейтинг составляется на основе анализа сотен путеводителей, тысяч публикаций в СМИ и миллионов онлайн-обзоров.

Одновременно с рестораном Ги Савоя в последнем выпуске справочника "Мишлен" "ушли на понижение" 20 французских заведений - их уровень был снижен с двух до одной звезды. Причины такого решения не разглашаются. Последний раз авторы гида снижали число звезд у ресторанов в 2019 году.

Между прочим, правила гида гласят, что ресторан не может использовать наличие звезд Мишлен для собственной рекламы. То есть заведение вообще не должно никак доводить до посетителей сведения о "звездности" - узнать это они должны исключительно из справочника или на сайте Мишлен.

Обоснованность включения ресторанов в Красный гид Мишлен можно признавать или не признавать, но на сегодняшний день фактически это самое авторитетное издание в кулинарном мире. Классик высокой кухни Поль Бокюз называл его единственным справочником, имеющим значение.

И вот тут начинается самое интересное. Ну не могу я верить этому справочнику именно сейчас и последние 10 лет. Что-то пошло не так! Во перых, ограниченное количество инспекторов Мишлен, которые физически не могут делать такую работу по всему миру, даже если вообще будут отказываться от сна. Во вторых, не реально охватить рестораны, в том числе, и новые по всему миру и иметь реальную сводку мировой фуд индустрии. В третьих, сами же рестораны обладатели одной и более звезд Мишлен используют этот факт как рекламу, что противоречит правилам и нормам установленным уставом компании Мишлен, в четвертых, звезды раздаются уже даже и не заведениям, а например владельцам лавок уличной еды, которых в мире миллионы. То есть полностью стирается принцип обьективности. Кстати, многие достойные рестораны и кафе в мире боятся быть замеченными инспекторами Мишлен, опасаясь большого наплыва туристов и гостей, при котором, естественно теряются душа и качество. Так что ......... Делайте выводы. По мне, в наши дни это игра и навязывание! Ну не будут люди есть высокую и слишком перемудреную кухню, если они привыкли к более простой и понятной пище. А ведь содержать Мишленовский ресторан это очень дорогое удовольствие. Поэтому тандем пафосного заведения с большими вложениями с Мишлен очень привлекателен и выгоден для первых однозначно.

На своем опыте могу сказать, что коса на камень нашла и червь сомнений затаился в душе по поводу адекватности и точности присуждения звезд Мишлен при дегустации звездных ресторанов в Париже и Стамбуле. Как известно оба города можно причислить к разряду гастрономических столиц, где есть из чего выбирать и где идет не на шутку жесткая конкурентная война между ресторанами за внимание клиентов. Гид Мишлен в 2023 году вошли 53 ресторана Стамбула, и только 5 из них получили звезды, но другие также рекомендуются для отличной еды.

Сегодня расскажу об одном из Стамбульских ресторанов, рекомендованным гидом Мишелен в 2023 году.

Можно часами крутиться по Египетскому базару, и даже пользуясь наводками работников рынка, все равно его не найти. Притаился он над воротами Египетского базара. Ресторан Pandeli расположен в самом центре Эминеню, прямо над входом в Египетский рынок. Пандели с вековой историей, открыт в 1901 году, один из самых знаменитых ресторанов Стамбула. В списке знаменитостей, посетивших этот ресторан - Мустафа Кемаль Ататюрк, Джон Кеннеди, актер Роберт Де Ниро, королева Елизавета Вторая, Одри Хебберн и другие. Ресторан с потрясающей энергетикой состоит из трех залов. Один из залов окнами выходит прямо на базар специй, другие - на Золотой Рог (хотя вид не имеет значения, так как окна очень маленькие и выполнены из толстого дутого витражного стекла. В меню ресторана традиционная Османская и Турецкая кухня.

Режим работы не такой как в обычных ресторанах. Открывается в 11:30 утра, а закрывается вместе с воротами египетского базара ровно в 19:00 вечера. Интерьер ресторана представлен в классическом стиле - стены украшенные изразцами в голубой глазури, роскошные помпезные люстры, добротная мебель, старая печь на дровах.

Очень странно, что Мишленовские эксперты рекомендуют такой перечень блюд из меню данного ресторана - это острая курица на гриле и салат из баклажанов, хотя гурманы приходят сюда совсем за другими лакомствами, которые редко встретишь, а может и не найдешь в меню других ресторанов. Блюда, ради которых сюда стоит приходить это сервированный на две (три) персоны плов с рыбой хамсы, закуска горячая из рыбы хамсы - это нечто! Кабачки с соцветиям в кляре, холодная закуска из корня сельдерея в божественном тандеме с айвой, печенка ягненка в панировке со свежим салатом. И, пожалуй, все. Я заказала почти все меню (благо нас было трое), но ни одно из следующих блюд меня не впечатлило и даже разочаровало. Гузу инджик - классика турецкой кухни (одно из моих любимых блюд), томленный ягненок (2 разных блюда с ним из меню), три вида десертов испортили общее впечатление от ресторана окончательно. Тот же традиционный десерт из айвы бесподобно готовят в исторической лавке сладостей с кафе Хафиз Мустафа 1864 в Султанахмет, миндальные печения и все остальные сладости тоже. Классика жанра Тирит - хлеб, смоченный в вишневом сиропе с корицей и каймаком под помпезность ресторана не вписался, вероятнее остался в меню из-за своей аутентичности. А гузу инджик, как бы может это смешно не звучало, можно намного вкуснее и раз в 10 дешевле отведать в одной из исторических традиционных локанты района Султан Ахмет, Нишанташи и других. Счет в ресторане Пандели правда не совсем кусался. А выше я назвала блюда, ради которых стоит приходить и находить этот ресторанчик, все таки это история и очень все традиционно, даже как выглядят официанты и как они беседуют с посетителем.

Попробуйте именно те блюда, которые я вам рекомендовала, не пожалеете. А за десертом отправляйтесь в кафешки рынка где прямо на костре готовят кюнефе и самый лучший кофе в Стамбуле Курукахвечи Мехмет Эфенди или же в кафе- магазин Хафиз Мустафа 1864 (есть филиал поблизости от Египетского рынка).

Я теперь все чаще сомневаюсь в звездах и звездных гонках. Так как, на моей практике есть рестораны, которые заслуживают эти звезды реально, но о них никто не говорит. О таких ресторанах я буду рассказывать и с большим удовольствием. Наверное инспекторы Мишлен, будучи в этом ресторане не обратили внимания на мелочи, которые я как назло, замечаю сразу. Например, подсобный сотрудник ресторана Пандели, чернорабочий, который в распашные двухстворчатые двери проходит прямо на кухню с улицы в весьма не опрятной одежде (мягко выражаясь), без головного убора, без специальной обуви и без формы через основной вход и центральный зал, размахивая руками и что-то напевая под нос.

Идея справочника и цель хороши и востребованы потребителями только в случае объективности, беспристрастности и профессионального подхода. Такой гид должен вести путешественника, особенно не разбирающегося в мире гастрономии, как собака- поводырь своего слепого хозяина. А сейчас такое чувство, что гид Мишлен это просто марка или ярлык, которым пользуются только для PR. Если так пойдет и дальше, то Мишлен может превратиться в антигид. То есть, рекомендованные им рестораны для посещения, можно сразу откладывать в дальний ящик и искать альтернативу, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги, время и силы.

В предисловии к первому изданию гида Мишлен, выпущенного в августе 1900 года, Андре Мишлен написал: "Эта книга выходит на заре нового века и просуществует до его окончания". "Путеводитель распространяется бесплатно в мастерских и шинных центрах". Век завершен ..........