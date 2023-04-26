7 трюков фермеров по приготовлению варёных яиц

Даже TikTok не способен сравниться с советами людей, занимающихся любимым делом. Мы пообщались с фермерами-птицеводами Владимирской и Ярославской области России, которые поделились с нами гениальными "яичными" советами. Мы уже успели их проверить. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, они работают!

Яйца - идеальная питательная кладовая. Они всегда есть в холодильнике, их может позволить себе любой, и это один из самых здоровых продуктов для завтрака. Как приготовить яйца идеально? За лайфхаками мы обратились к профессионалам, которые знают про яйца все.

Для варки яиц вкрутую выбирайте яйца "постарше"

Когда дело доходит до чистки вареных яиц, с более старыми справиться легче. Свежие яйца - из-под курицы - очистить трудно. Но если они полежат пару дней в холодильнике, проблема будет решена.

Используйте для варки кастрюлю побольше

Для приготовления яиц вкрутую используйте широкую кастрюлю с крышкой. Важно, чтобы яйца лежали на дне в один слой, тогда они все будут готовиться равномерно.

Холодная вода для сохранности яиц

Чтобы яйца при варке остались целыми, заливайте их холодной водой, а не опускайте в горячую или уже кипящую. Особенно это актуально для яиц вкрутую. Температура будет повышаться медленнее, яйца нагреваться равномерно, что предотвратит растрескивание скорлупы. Варить яйца с момента их погружения в воду нужно на среднем огне 15 минут, а затем сразу же переложить в холодную или лучше ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Добавьте уксус!

Яйца, сваренные вкрутую, часто по-особенному пахнут (в ланч-боксе или в салате) и это не всем нравится. Добавьте пару чайных ложек столового пищевого уксуса (9%) в воду до начала кипения. Уксус нейтрализует запах, но не повлияет на вкус яйца. Также уксус помогает предотвратить вытекание белка, если яичная скорлупа треснет.

Пусть скорлупа треснет!

Перед тем, как очистить яйца, аккуратно разбейте скорлупу по всей поверхности. Можете даже покатать яйца между ладонями или по столу, немного надавливая на скорлупу. Вам нужно "нарушить" тоненькую мембрану между яйцом и скорлупой. С помощью этого трюка яйцо легко очиститься. Отлично чистить яйца, сваренные вкрутую, под струёй холодной воды.

Еще один способ для легкой чистки

Как только вы достанете яйца, сваренные вкрутую, из кипящей воды, сразу же переложите их в большую миску и встряхните пару раз, чтобы скорлупа треснула. Так тоже можно "нарушить" мембрану. Потом залейте яйца холодной, а лучше ледяной водой и оставьте на пару минут. Чиститься такие яйца будут идеально.

"Варите" яйца в духовке

Знаете ли вы, что в духовке можно приготовить идеальные яйца, "сваренные вкрутую"? Для этого разложите яйца по жаропрочным формочкам для кексов/маффинов и запеките в разогретой до 160 °С духовке 30 мин. После того, как вы вытащите яйца из духовки, переложите обязательно в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Такой трюк помогает, если все конфорки заняты, а вам нужно отварить много яиц, например, на Пасху. Если большого количества небольших формочек нет, сделайте из нескольких слоёв фольги жгуты толщиной с палец и накрутите из них кольца-подставки. Расставьте их на противень, застеленный бумагой, и разложите по ним яйца.

Как зависит степень готовности яйца зависит от времени варки (в мин.)