Художник использует пролитый кофе для создания картин

Итальянский художник Джулия Бернарделли превращает пролитый кофе в произведения искусства, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Cлучайно пролитый на холст ароматный напиток стал визитной карточкой Джулии и привел к созданию целой серии кофейных картин. Вместо кисти она использует чайную ложечку или деревянную палочку для создания мелких и сложных деталей. Уникальность ее творческого процесса заключается в том, что она не планирует заранее стиль и сюжет картины, позволяя напитку с брызгами растекаться по полотну.

Художник черпает вдохновение повсюду, создавая кофейные архитектурные эскизы, пейзажи, портреты или шедевры итальянского искусства Возрождения.