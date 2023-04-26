Эти пчёлы производят самый чистый мёд на планете

Чилийский остров Пасхи или Рапануи, находящийся в юго-восточной части Тихого океана, назван настоящим раем для пчёл, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Медоносные насекомые этого острова единственные в мире, которые изолированы от химикатов, разрушающих мировую популяцию пчёл, и считается, что они производят самый чистый мёд на планете. Фермеры острова используют дождевую воду и традиционные методы выращивания растений, не прибегая к пестицидам, благодаря этому пчёлы являются не только самыми здоровыми в мире, но и самыми продуктивными.

Рапануйский мёд имеет более жидкую консистенцию, чем обычный из-за высокой влажности острова, которая препятствует его кристаллизации.