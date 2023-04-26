Врач-онколог рассказала о продуктах, которых она всячески избегает

По словам онколога, ВОЗ относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что и алкоголь или табак. Это обусловлено содержанием нитратов и нитритов во многих мясных продуктах, которые могут способствовать образованию химических веществ, вызывающих рак.

Рейди-Лагунес отдельно отметила тот факт, что хотя гамбургеры или копчености не настолько вредны для здоровья, как курение, они всё же могут привести к раку и людям следует об этом знать.

Также специалисты предупредили о вреде обугленной корочки, образующейся при приготовлении мяса на гриле, сковороде или мангале.

В качестве здоровой альтернативы переработанной продукции врач рекомендует постное мясо, рыбу и орехи.

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