Традиционная японская еда защищает от фиброза печени

Традиционная японская диета замедляет прогрессирование фиброза печени. Об этом сообщает Осакский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Традиционная японская кухня основана на 12 продуктах питания: рисе, мисо-супе, соленьях, соевых продуктах, зеленых и желтых овощах, фруктах, морепродуктах, грибах, морские водорослях, зеленом чае, кофе, а также говядине и свинине.

Хидэки Фудзи и его коллеги решили изучить связь между диетой людей и прогрессированием фиброза печени пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, посетивших Осакский медицинский центр. Фиброз - это патологическое разрастание соединительной ткани, как правило вследствие длительного воспаления.

Всего было исследовано 136 добровольцев. Выяснилось, что чем сильнее питание человека похоже на японскую модель, тем меньше у него прогрессирует фиброз. Особенно это было связано с потреблением соевых продуктов, морепродуктов и морских водорослей. Кроме того, группа с более высоким потреблением соевых продуктов имела более высокую мышечную массу, а группа с более высокой мышечной массой, в свою очередь, имела более низкую степень прогрессирования фиброза печени.

Авторы надеются, что их открытие позволит использовать японскую диету в качестве одной из возможных при неалкогольной жировой болезни.