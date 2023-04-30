Паста в Италии подорожала

Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что паста в Италии за год подорожала на 18%, несмотря на то, что цены на зерно упали. Об этом говорится на сайте Coldiretti, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, год назад используемая для производства пасты пшеница твердых сортов стоила дороже на 30%, чем сейчас.

"Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров" - сказано в сообщении.

Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", на которые ссылается ассоциация, килограмм пасты в Милане стоит €2,3, в Риме - €2,2, в Палермо - €1,49, однако цены на пшеницу почти одинаковые на всей территории страны и "составляют 38 евроцентов за килограмм".