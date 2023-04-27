5 блюд с бананом, которые вас удивят

Банан - это тот ингредиент, который может заиграть очень разными красками в зависимости от технологии приготовления. Где-то он может заменить яйцо, где-то - создать основной вкус блюда, а где-то выгодно оттенить соленые и кислые вкусы. В общем, вариантов его применения масса. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ расскажет о 5 блюдах из банана, которые вас удивят.

Быстрое банановое мороженое

Это нежирное мороженое станет вашим любимым десертом. Главное - взбить его в мощном блендере и съесть сразу.

4 спелых банана, нарезанных кусочками

3-4 ст.л. молока

2 ст. л. поджаренных миндальных хлопьев

2 ст. л. шоколадного соуса

1. Положите кусочки банана на плоский поднос и накройте. Отправьте в морозилку на час или более.

2. Положите банан и молоко в блендер и взбейте до однородности, чтобы получилась кремообразная текстура. Разлейте по креманкам, затем посыпьте орехами и полейте соусом.

Карри с говядиной, кешью и бананом

По-азиатски насыщенное блюдо с обилием специй. Здесь и нежность кокосового молока, и яркость имбиря и лемонграсса, и острота карри, и сытность мяса и картошки.

2 ст.л. подсолнечного масла

800 гр тушеной говядины, нарезанной на кусочки

2 луковицы

2 стебля лемонграсса

2 ст.л. тертого имбиря

2 ст.л. тамариндовой пасты

3 зубчика чеснока

1 ч.л. молотой куркумы

2 ст.л. порошка карри

2 ч.л. коричневого сахара

400 мл кокосового молока

500 гр бэби-картофеля, порезанного пополам

3 маленьких или 2 больших слегка недозрелых банана, нарезанных ломтиками толщиной 2 см

2 ч.л. гарам масала

кориандр

лимонный сок (по желанию)

Для риса

140 г кешью

300 г риса басмати

4 ст.л. хрустящего лука

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и нагрейте половину масла в большой сковороде. Обжарьте говядину партиями и переложите в форму для запекания. Добавьте оставшееся масло в сковороду с луком и слегка обжарьте до мягкости. Добавьте лемонграсс, имбирь, тамаринд, чеснок, куркуму, порошок карри и сахар и обжаривайте в течение нескольких минут до появления аромата. Добавьте кокосовое молоко и стакан воды, перемешайте и доведите до кипения. Накройте и тушите 1 час. Тем временем поджарьте кешью на сухой сковороде до золотистого цвета.

2. Через час добавьте в сковороду картофель и готовьте еще 1 час, пока картофель не станет мягким.

3. Добавьте бананы и гарам масала и тушите без крышки 10 минут, пока соус не загустеет. Приготовьте рис, следуя инструкциям на упаковке, затем смешайте с кешью, хрустящим луком и небольшим количеством соли. Посыпьте карри кориандром, хорошо приправьте, а затем попробуйте на вкус - возможно, вам понадобится немного лимона, чтобы придать финальный аккорд вкусу.

Пьяные запеченные карамелизированные бананы

Если у вас залежались бананы, превратите их в пьянящий запеченный карамелизированный десерт с помощью рома, кленового сиропа и орехов пекан.

6 спелых бананов, очищенных и разрезанных пополам вдоль

2 ст.л. темно-коричневого мягкого сахара

2 ст.л. кленового сиропа

3-4 ст.л. рома или виски

40 г орехов пекан, поджаренных и нарезанных

ванильное или соленое карамельное мороженое для подачи

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смешайте в форме для запекания половинки бананов с сахаром, кленовым сиропом и ромом или виски. Посыпьте щепоткой соли.

2. Выпекайте 15 минут, затем выньте из духовки. Разогрейте сковороду до высокой температуры и жарьте бананы в течение 3-5 минут или до тех пор, пока они не начнут пузыриться и не карамелизуются. Разложите бананы по тарелкам и разбросайте орехи пекан. Подавайте с мороженым и сбрызните сверху любым карамелизированным сиропом.

Ароматный пряный цыпленок с банановым самбалом

Самбал - это индонезийский соус, который традиционно готовится из смеси различных перцев чили. Это пряное азиатское блюдо приправляется кориандром, тмином, куркумой, миндалем и кардамоном, и неожиданно содержит в себе банан.

500 г куриной грудки без кожи, нарезанной кубиками

600 мл куриного бульона

2 большие луковицы, нарезанные на четвертинки

4 зубчика чеснока

кусочек имбиря, очищенный и крупно нарезанный

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. молотого тмина

½ чайной ложки куркумы

4 стручка зеленого кардамона

1 большой красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный

2 ст.л. молотого миндаля

2 ст.л. томатного пюре

Для самбала и риса (для подачи на 2 порции)

1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная

¼ огурца, очищенного и нарезанного кубиками

1 небольшой банан, нарезанный кубиками

цедра и сок ½ лайма

250 г готового коричневого риса басмати

1. Положите лук в блендер вместе с чесноком и имбирем. Взбивайте, пока смесь не станет максимально однородной, затем влейте половину бульона и снова взбейте.

2. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием, посыпьте специями и нагревайте их в течение 1 мин. Влейте луковую смесь, оставшийся бульон и все остальные ингредиенты, кроме ½ чайной ложки нарезанного перца чили.

3. Добавьте миндаль и томатное пюре и хорошо перемешайте. Варите на медленном огне в течение 35 минут до полной мягкости, время от времени помешивая и добавляя немного воды, если смесь начинает прилипать ко дну кастрюли. Добавьте курицу и половину свежего кориандра. Осторожно нагревайте в течение 10 минут, чтобы курица приготовилась.

4. Смешайте все ингредиенты самбала с оставшимся кориандром и перцем чили и нагрейте рис, следуя инструкциям на упаковке. Готово! Можно подавать

Парфе-пралине из замороженных бананов

Этот десерт с заморозкой от Гордона Рамзи создает вау-эффект с наименьшими усилиями. Все, что вам нужно, чтобы удивить гостей - красиво его подать.

Для пралине

200 г сахарной пудры

100 г цельного фундука

подсолнечное масло для смазывания

Для парфе

2 спелых банана (кожица должна быть очень пятнистой, но не черной)

2 ч.л. лимонного сока

300 мл жирных сливок

2 яичных белка

100 г сахарной пудры

Для подачи

4 спелых, но твердых банана

100 г сахарной пудры

1. Для пралине положите сахар в кастрюлю с толстым дном и добавьте 3 столовые ложки воды. Поставьте на слабый огонь, пока сахар не растворится и не станет прозрачным. Не мешайте. Увеличьте огонь, пока смесь не станет похода на темную карамель и пузыриться, это около 5 минут. Снимите с огня, перемешайте с орехами, затем переложите на слегка смазанный маслом противень с антипригарным покрытием. Разровняйте и оставьте остывать. Будьте осторожны, так как емкость сильно нагревается.

2. Когда пралине станет холодным и ломким, разломайте его на кусочки. Затем, используя конец скалки или ножа, помните пралине до текстуры крупных панировочных сухарей. Можно отправить в блендер.

3. Выстелите форму для хлеба полоской пергамента для выпечки. В миске разомните бананы с половиной лимонного сока, пока не получится густое пюре, затем отложите.

4. Поместите сливки в миску и взбивайте, пока они не будут сохранять форму, оставаясь мягкими. В другой чистой миске с помощью миксера взбейте яичные белки с лимонным соком до пиков. Медленно добавляйте сахар, пока у вас не получится плотное блестящее безе.

5. Аккуратно смешайте взбитые сливки и безе, затем добавьте банан и большую часть пралине, оставив около 4 столовых ложек для подачи. Выложите ложкой в ​​форму для хлеба, разровняйте верх и заморозьте до твердого состояния, желательно на ночь.

6. Перед подачей достаньте парфе из морозилки и оставьте в холодильнике, чтобы оно немного размягчилось. Нарежьте бананы наискось, оставив по 3 ломтика на каждую порцию. Горелкой карамелизуйте банан. Если у вас нет горелки, положите окунутые в сахар ломтики на горячую сухую сковороду и обжарьте до карамелизации.

7. Для красивой подачи посыпьте каждую тарелку аккуратной полоской пралине чуть сбоку. Разложите ломтики карамелизированного банана с двух сторон. Выньте парфе из формы, затем с помощью нагретого ножа подровняйте края и нарежьте ломтиками толщиной с палец. Положите ломтик на противоположную сторону тарелки от банана и сразу же подавайте.